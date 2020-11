Man gewond door schietpartij in Hellevoetsluis

Bij een schietincident in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. Dat gebeurde aan het einde van de middag op de Oostzanddijk op de kruising bij de Kerkstraat. Iets later is op een parkeerplaats nabij het gemeentehuis een man aangehouden.

Volgens de politie is het slachtoffer aanspreekbaar. Het is nog niet bekend waarom er is geschoten in Hellevoetsluis. De politie roept getuigen op zich te melden.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wel is hij zelf naar deze ambulance toegelopen. De Kerkstraat is afgesloten.