Ruzie loopt uit de hand in Hellevoetsluis: man wordt beschoten en raakt gewond

Bij een schietincident in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. Dat gebeurde aan het einde van de middag op de Oostzanddijk nabij de kruising met de Kerkstraat. Iets later is op een parkeerplaats nabij het gemeentehuis een man aangehouden.

Volgens de politie ging een ruzie in een huis hieraan vooraf en werd er binnen deze woning geschoten. Op dat moment waren er meerdere mensen in dit huis. De schutter ging er meteen vandoor en werd dus later in de kraag gevat.

Het slachtoffer was de 47-jarige bewoner van het huis. Hij was na het incident gewoon aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon wel zelf naar de ambulance lopen.

De politie is na het schietincident een onderzoek gestart. Later op de avond ging het nog een andere woning binnen in Hellevoetsluis, alleen werd hier niemand aangetroffen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De Kerkstraat werd na het schietincident tijdelijk afgesloten.