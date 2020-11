Is interim Ben Kinds straks de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht? 'Harry gaf vorig jaar al aan: jij moet mij opvolgen'

Het had zijn eerste wedstrijd op de bank moeten worden als interim-trainer van FC Dordrecht, maar Ben Kinds volgde de wedstrijd tegen De Graafschap zaterdag noodgedwongen thuis vanachter de tv. Telefonisch coachte hij zijn ploeg zo veel mogelijk op afstand. "Heel apart."

Vorige week testte de 37-jarige Kinds al positief op het coronavirus. Hij voelde zich aan de betere hand, leverde woensdagavond een negatieve sneltest af, maar de 'officiële' test leverde kort daarna toch weer een positieve uitslag op. En dus namen onder anderen keeperstrainer Arben Kasolli en teammanager Lex Stofkooper de honneurs waar vanaf de bank. Kinds gaf zijn ploeg vooraf uitgebreid instructies via FaceTime en was ook in de rust telefonisch aanwezig in de kleedkamer.

"Heel apart, ik denk dat dit niet vaker voorkomt", vertelt Kinds, uiteraard ook via de telefoon, na afloop van de door FC Dordrecht met 2-0 verloren wedstrijd tegen De Graafschap. "Ik had er wel mijn ideeën over van tevoren, maar de club vond dat dit de oplossing was. En ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden."

"Je doet wat in je vermogens ligt. Ik ben zelf een trainer die aan de voorkant zo duidelijk is dat je tijdens de wedstrijd weinig hoeft te beïnvloeden. Het is natuurlijk een rare week geweest, maar we hebben twee dagen lang goed getraind en een duidelijk plan gesmeed voor De Graafschap. Ik voel me gewoon heel erg goed, dus ik had wel de tijd om alles te voorbereiden, met onder meer een PowerPoint-presentatie."

'Dan voel je je wel een beetje machteloos'

"De ploeg was er klaar voor", vervolgt Kinds. "Maar dan begint de wedstrijd om 16:30 uur en dan is het aan hen. Dat is wel lastig, als je de eerste tien minuten ziet dat je te snel 1-0 achter komt. Dan voel je je wel een beetje machteloos. Het echte beïnvloeden van spelers individueel tijdens de wedstrijd kan gewoon niet."

Dat moest hij dus laten aan onder anderen keeperstrainer Kasolli. "Ik heb van tevoren gezegd: coach zo min mogelijk. Ik heb het idee dat dat wel goed is gegaan en dat de ploeg met rust is gelaten. Indirect heb ik mijn coachmomenten gehad via de clubarts. Daar heb ik in de eerste helft 2/3 keer mee aan de telefoon gezeten, en in de tweede helft wat frequenter. Hij heeft mijn aanwijzingen doorgegeven."

'Credits naar Ben'

Ook voor middenvelders Jari Schuurman en Kevin Jansen was het zaterdag een aparte situatie, maar beide spelers van FC Dordrecht hebben lovende woorden in huis voor Kinds. "Ik denk dat hij het tot nu toe wel goed heeft opgepakt, je kon wel zien wat het idee was tegen De Graafschap", vertelt Schuurman. "Ben heeft ons zo veel mogelijk willen sturen via FaceTime voor de wedstrijd, en in de rust via bellen. Credits naar Ben daarvoor."

Wat mij betreft hoeven ze geen haast te maken met de nieuwe trainer Kevin Jansen, middenvelder FC Dordrecht, over Ben Kinds

"Ik vind Ben een uitstekende trainer", vult Jansen aan. "Hoe hij de trainingen leidt en de besprekingen doet, ik vind het heel goed. Wat mij betreft hoeven ze geen haast te maken met de nieuwe trainer. Ik denk dat Ben ook goed ligt in de groep, hij kan wel een positieve invloed hebben op dit team.

Schuurman: "Ik zit hier nu 2,5 jaar dus ken hem al een tijdje. Hij was eerst trainer bij Jong FC Dordrecht en toen Harry (van den Ham, red.) werd aangesteld is hij er als assistent bijgekomen. Assistent-trainers hebben veel taken, dus daar kan je het wel aan zien. Vandaar de positieve woorden, ik denk dat dat voor heel de groep geldt naar hem toe. Niets ten nadele van de vorige trainer maar Ben is nu onze trainer. Daar moet je achter staan."

Papieren

Moet Kinds dan maar gewoon het seizoen afmaken als trainer van FC Dordrecht? "Volgens mij is dat niet mogelijk vanwege bepaalde papieren", vertelt Schuurman. "Maar als hij het seizoen zou kunnen afmaken zou onze groep daar vrede mee hebben denk ik."

Ik heb aan de licentiecommissie van de KNVB gevraagd of we met Ben het seizoen af mochten maken FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw

De positieve woorden van zowel Schuurman als Jansen doen Kinds goed. Maar die papieren, ze staan een eventuele aanstelling als hoofdtrainer van FC Dordrecht op dit moment in de weg. Over een halfjaar heeft Kinds pas zijn benodigde diploma van de UEFA-pro cursus. "Ik mag Ben heel graag en weet van zijn ambities, maar over vier weken moet ik een andere trainer hebben", vertelt directeur Hans de Zeeuw.

"Ik heb aan de licentiecommissie van de KNVB gevraagd of we met Ben het seizoen af mochten maken. Dat mag niet." De KNVB verleende vanwege de coronacrisis wel dispensatie aan bijvoorbeeld de inmiddels ontslagen eredivisietrainers Kevin Hofland (Fortuna Sittard) en Alexsandar Rankovic (ADO Den Haag). "Ben zit een jaar later in de opleiding", vervolgt De Zeeuw. "Ik had even de hoop dat dispensatie voor hem ook zou mogen, maar dat mocht niet."

Hoe kijkt De Zeeuw dan naar de toekomst, waarin Kinds mogelijk wel trainer kan worden bij FC Dordrecht? "Ik vind het te vroeg om het daar nu over te hebben, maar ik sluit het zeker niet uit."

Draagvlak

Kinds loopt er zelf in ieder geval niet voor weg en heeft de ambitie om hoofdtrainer te worden 'absoluut'. "Ik weet dat er binnen de club ook het nodige draagvlak voor mijn persoon is", vertelt hij. "Ik loop nu zo lang bij de club rond, ik weet als geen ander wat leeft bij de spelers en wat voor deze groep een juiste oplossing zou kunnen zijn. Daar wil ik over meedenken. En voor de toekomst: ik doe de trainingen nu, voel me daar heel erg comfortabel bij en mijn ambitie is uiteindelijk wel om zo snel mogelijk een kans te krijgen als hoofdtrainer in het betaald voetbal."

"Ik ben nu ook een ander persoon dan de assistent die ik was. Als assistent moet je toch een andere rol innemen en kan je niet altijd je eigen visie doordrukken. Ik heb Harry altijd overal in gesteund, maar ik had wel dingen waarvan ik dacht: die zou ik misschien anders doen. Nu sta ik dus als hoofdtrainer voor de groep, net als eerder dit seizoen bijvoorbeeld tegen Cambuur. Toen heeft de ploeg al gezien hoe ik werk, en dat bevalt ze blijkbaar."

Goede band

Het ontslag van hoofdtrainer Harry van den Ham, eerder deze week, bezorgde Kinds gemengde gevoelens. "Harry is een clubman, hij heeft heel veel voor de club betekend. Dus dat doet mij pijn, ook omdat Harry beschadigd is. Ik heb met Harry een hele goede band. Hij zag het in mij ook zitten als trainer. Vorig jaar gaf hij al aan: jij moet mij opvolgen."