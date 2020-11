Agent beëindigt coronafeest en wordt in arm gebeten door dronken minderjarige

Een Vlaardingse agent is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn arm gebeten, toen hij wilde ingrijpen bij een illegaal coronafeestje. Dat schrijft zijn collega op Instagram.

Wijkagent Mitch vertelt dat hij samen met een andere agent afging op een melding van geluidsoverlast: "Ter plaatse horen we inderdaad harde muziek en bleek dat er meerdere minderjarige personen een feestje vierden. Ouders waren niet thuis."

Een van de minderjarigen was volgens de wijkagent erg dronken. "We waren de rotste niet en hebben het kind naar boven getild in de hoop dat het van douchen zou opknappen."

Omdat de agenten de toestand van de dronken minderjarige zagen verslechteren, belden ze een ambulance. "Tijdens het tillen naar beneden, werd mijn maatje gebeten door het kind", schrijft agent Mitch. "Zo zie je maar hulp verlenen kan pijn doen".

De agenten nemen de minderjarige overigens niets kwalijk: "Gezien de staat van het kind, gaan wij uit dat dit niet een bewuste actie was. Die was nog te ver heen".

De dronken minderjarige is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Agent Mitch besluit: "Zo zie je maar wat de gevaren kunnen zijn van alcohol. Onbekend is of er eventueel ook andere middelen in spel waren of dat deze zonder mede weten zijn toegediend aan het kind."