De politie heeft zaterdag in Rotterdam-Feijenoord een vrouw opgepakt die in Italië nog ruim drie jaar gevangenisstraf moet uitzitten voor een drugsdelict.

Ze werd aangehouden toen ze met haar scooter over de stoep naar een PIN-automaat reed. Ze had geen rijbewijs.

Toen de politie checkte wie zij was, bleek dat ze in het buitenland nog jarenlang de gevangenis in moet.