Hoogwater op komst: Vlaardingen sluit kades af

Hoogwater in Vlaardingen in februari 2020 Foto: archief

Vlaardingen maakt zich op voor de komst van hoogwater. In de nacht van zondag op maandag wordt om 03:50 uur een waterstand verwacht tussen 1,75 meter en 2,10 meter boven NAP.

Om te voorkomen dat geparkeerde auto's beschadigd raken of auto's door het water rijden, worden tussen 2:00 uur en 05:00 uur een aantal kades en wegen afgesloten. Het gaat om een deel van de Oosthavenkade, de KW-haven Zuidzijde en een deel van de Maasboulevard (tussen het Westerhoofd en de Abel Tasmanlaan).

Deze kades en wegen in Vlaardingen zijn wel vaker afgesloten vanwege hoogwater, als het hard waait in combinatie met een hoge waterstand in de Nieuwe Waterweg. Voor zondagavond en nacht wordt een stevige zuidenwind voorspeld van windkracht 5 tot 7, met lokaal windstoten tot 75 km/u.

In februari 2020 liepen de kades in Vlaardingen voor het laatst over. (zie foto) .