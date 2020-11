HET OPKAMERTJE 8 nov 2020

CURIEUZE COVERS

1. Lome dag (Perfect day) - Rob de Nijs

2. Isn’t this a lovely day - Petula Clark

3. Virtual insanity - Stayin’ alive (mash-up) - Pomplamoose

4. Moeite om weg te gaan (Never can say goodbye) - Hella Holland

TWEEDE WERELDOORLOG

5. Herr Hitler wil naar Londen - Ilsa Loritta Orkest

6. Taai taai - Simon Carmiggelt

7. Door de nacht klinkt een lied - Willy Alberti

8. De feestcommissie - Jan Blaaser & Trio Louis van Dijk

9. We kwamen al uit Hamburg (Lili Marleen) - Ensemble a-capella