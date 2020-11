Scholen in Rotterdam meten luchtkwaliteit in de klas met slimme sensoren

Veertig Rotterdamse scholen van het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) worden voorzien van sensoren die de luchtkwaliteit in de lokalen meet. Maandag worden de eerste sensoren getest op het Rotterdamse Marnix Gymnasium.

De sensor meet onder andere de hoeveelheid koolstofdioxide en geeft aan wanneer een lokaal gelucht moet worden. Zo moet in de scholen een gezonder binnenklimaat ontstaan.

Ook hoopt de scholenkoepel dat het nieuwe systeem helpt bij het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Goede ventilatie van klaslokalen is daarbij van belang, zo wordt verondersteld.

In 670 klaslokalen wordt een sensor geplaatst, een kastje met een ledlampje die de kleuren van een stoplicht kan geven (groen, oranje en rood) gebaseerd op voorgeschreven drempelwaarden.

Leraren kunnen zien hoe het binnenklimaat is en vervolgens gericht een raam of deur openzetten. Bij te hoge waardes geeft het apparaat een alarmsignaal af.



De sensoren meten naast de CO2-waarden de luchtvochtigheid en de binnentemperatuur. Het systeem wordt ook ingezet in bijvoorbeeld verpleeghuizen.