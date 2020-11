Het weer van vandaag: pittige buien en verder toenemende wind

Zondagochtend begon de dag nog droog en kwam er nog een spaarzame opklaring voor, maar al snel nam de bewolking toe en inmiddels trekt er een zone met regen over.

Direct achter deze zone volgen er zondagmiddag een aantal pittige buien, waarbij lokaal kans is op een klap onweer of hagel. De temperatuur komt uit op 15 graden. De zuidenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7. Lokaal komen er windstoten tot 75 km/u voor.

Vanavond en vannacht trekt er een klein lagedrukgebiedje over de regio. Hierdoor trekt de wind kort nog even extra aan. Aan zee kan de zuidwestenwind uithalen tot windkracht 8 en zeer lokaal zijn windstoten tot 100 km/u mogelijk. Verder wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar af. Het koelt af naar 9 graden.

Maandag zijn er veel wolkenvelden, schijnt de zon af en toe en vallen er een aantal buien. De westenwind is eerst nog krachtig, maar neemt in de loop van de dag langzaam iets in kracht af. De temperatuur loopt op naar 11 graden.

Wisselvallig

In de nieuwe werkweek blijft het wisselvallig met af en toe regen of een bui. Vanaf woensdag komt de zon er vaker bij en vanaf donderdag zakt de maximum temperatuur tot onder de 10 graden. Af en toe waait het stevig door.