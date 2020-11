Jong Oranje haalt met invallers Floranus en Zirkzee uit tegen Wit-Rusland: 5-0

Jong Oranje heeft zondag in een EK-kwalificatiewedstrijd uitgehaald tegen de leeftijdsgenoten van Jong Wit-Rusland. In Almere won de ploeg van Erwin van de Looi met maar liefst 5-0. Oud-Spartaan Sherel Floranus en Spijkenisser Joshua Zirkzee vielen na een uur voetbal in. Rotterdammer Danilho Doekhi stond in de basis.