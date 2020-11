Treijtel over doodgeschoten meeuw: 'Iedereen heeft het gezien, behalve ik'

Precies vijftig jaar geleden schoot Eddy Treijtel als doelman van Feyenoord in de derby tegen Sparta per ongeluk een meeuw dood. Nog altijd wordt de voormalige keeper eraan herinnerd. "Iedereen was erbij", knipoogt Treijtel.

Halverwege de tweede helft van Sparta-Feyenoord op 15 november 1970 trapte Treijtel de bal uit. Terwijl hij zich alweer focuste op de eerstvolgende aanval van Feyenoord, valt een meeuw als een baksteen naar beneden. Geraakt door de bal van Treijtel. Hoongelach klinkt op Het Kasteel.

De crash tussen de bal en de meeuw heeft Treijtel zelf niet gezien. "Ik zat meer op Ove Kindvall te letten", geeft hij toe. "Ik vind het alleen jammer dat de NOS de beelden niet heeft bewaard."

'Die komt niet op de schoorsteen'

Een supporter uit Dordrecht nam na die bewuste Sparta-Feyenoord de dode meeuw mee en zette die op. Later bood hij hem aan de oud-doelman aan. Hij vond dat het dode dier aan Treijtel toe kwam.

"Ik vertelde tegen mijn vrouw dat ik die kokmeeuw aangeboden kreeg. Maar ze zei: die komt niet hier op de schoorsteen", lacht Treijtel. Vervolgens ging Treijtel naar de toenmalige Feyenoord-manager Guus Brox, die wél meteen enthousiast was.

De tekst gaat verder onder de video, waarin Treijtel vertelt over de aangeboden dode meeuw:

Uiteindelijk belandde de dode meeuw in de prijzenkast van Feyenoord. Tegenwoordig is die nog altijd in het Feyenoord Museum te zien, hoewel Sparta claimt dat de 'echte' meeuw op Het Kasteel te vinden is. "De echte meeuw staat in de Kuip. Maar af en toe ga ik van de ene meeuw naar de andere", grapt Treijtel.

Luister hieronder naar de uitgebreide radioreportage met voormalig doelman Eddy Treijtel van Feyenoord. De tekst gaat verder onder het fragment:

'Iedereen heeft het gezien, behalve ik'

Met Feyenoord won Treijtel veel nationale en internationale prijzen, maar veel mensen zullen hem vooral herinneren als de oud-keeper die een meeuw in de lucht doodschoot. Tot een aantal jaar geleden ergerde Treijtel zich daaraan, maar na een gesprek met een journalist veranderde de Rotterdammer van gedachten: "Hij zei dat mijn naam door dit incident in de historie blijft terugkomen. Van andere keepers hoor je niks meer."

Het verhaal van de dode meeuw blijft tot de dag van vandaag in leven. "Volgens mij heb ik 20 duizend mensen gesproken die zeiden dat ze erbij waren, terwijl er bij Sparta toentertijd 15 tot 17 duizend mensen in konden", knipoogt Treijtel. "Iedereen heeft het gezien, behalve ik."