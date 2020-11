Rotterdammer Danilho Doekhi: 'Feyenoord is nooit een optie geweest'

"Het was niet de meest moeilijke tegenstander, maar als verdediger moet je altijd de nul houden. Het was zaak dat we de focus hielden en ervoor te zorgen dat iedereen scherp was. Dat hebben gedaan", zegt de verdediger.

Zijn uitverkiezing voor Jong Oranje verdiende hij door indruk te maken bij Vitesse. Ondanks zijn roots in Rotterdam, is Feyenoord nooit echt een optie geweest voor de verdediger. "Ik weet niet waarom. Dat is zo gelopen. Ik speelde heel de jeugd bij Excelsior en toen kwam Ajax. Toen ben ik daarheen gegaan. Feyenoord is nooit echt gekomen, dus is het nooit een optie voor me geweest. Nu ben ik gewoon bij Vitesse en Jong Oranje. Hier probeer ik me te ontwikkelen en goed mijn best te doen."

Wat zijn volgende stap is, weet hij nog niet. "Het hangt ervan hoe dit seizoen loopt en of er interesse komt en van welke club. Dan ga ik het bekijken. Ik heb niet per se nu al een voorkeur."