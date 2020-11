Oranje wint door 'Rotterdamse goals': Wijnaldum scoort twee keer, Berghuis en Dumfries leveren assists

De equipe van trainer Frank de Boer begon sterk. Binnen zes minuten lag de bal al in het net. Dumfries gaf de bal voor op Wijnaldum, die niet meer kon missen: 1-0. De 2-0 kwam even later ook op naam van Wijnaldum. Nu was het Berghuis die de assist leverde.

In de eerste helft leek Oranje al op een 3-0 voorsprong te komen. Een voorzet van Berghuis bereikte vanaf de rechterkant spits Luuk de Jong. Hij scoorde, maar kon maar heel even juichen. De goal werd (ten onrechte) afgekeurd voor buitenspel.

Dumfries was in de tweede helft weer belangrijk. De oud-Spartaan zette op karakter Memphis Depay vrij voor het lege doel: 3-0. Bosnië en Herzegovina deed na ongeveer een uur via Smail Prevljak nog wat terug. Daarna had Oranje wel weer snel controle over de wedstrijd.

Het had voor Berghuis een nog mooiere avond kunnen worden. Hij miste in de eerste en tweede helft een aantal kansen om zijn eerste interlandgoal te maken. Daar zal hij nu minimaal tot en met woensdag op moeten wachten, als Polen de tegenstander is in het laatste Nations League-duel.

Scoreverloop Nederland-Bosnië en Herzegovina: 3-1 (2-0)

6' 1-0 Georginio Wijnaldum

14' 2-0 Georginio Wijnaldum

55' 3-0 Memphis Depay

63' 3-1 Smail Prevljak