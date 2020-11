Op pad met de Schiedamse Mobiele Corona Sneltestbus: 'Zolang er vraag is blijven we doorgaan'

Het loopt nog niet echt storm bij de Schiedamse Coronasneltestbus van ondernemer Frans Bul. Inmiddels is de speciaal ingerichte bedrijfsbus twee weken op pad en is het gros van de geteste klanten negatief; geen corona derhalve.

"We moeten niet klagen, het is een start-up. We hebben in ieder geval iedere dag wat te doen", zegt Frans Bul, die in sneltreinvaart zijn ingerichte bus op de weg kreeg. "We hebben de afgelopen weken zo'n 40 tot 50 werknemers bij bedrijven getest, waarvan er vijf positief waren. Die mensen geven we een briefje mee dat ze contact op moeten nemen met de GGD en de huisarts. Dan volgt een nieuwe test zodat ze ook meetellen bij de landelijke cijfers met besmettingen."

Bul zegt veel leuke reacties te krijgen op het initiatief. "Helemaal top. Hoe verzin je het, vragen mensen me. Ondernemers vinden het vooral makkelijk dat wij naar het bedrijf toe komen voor de test en dat uitval op de werkvloer beperkt blijft."

Snelteststraten

Een test kan online of telefonische worden aangevraagd. Tot nu toe hebben alleen bedrijven gebruik gemaakt van de mobiele sneltest die 125 euro per stuk kost. "Mensen weten in z'n 20 minuten waar ze aan toe zijn en zijn dan weer inzetbaar op de werkvloer", vertelt Bul. "Zolang er vraag is naar de testbus blijven we doorgaan, ook al zie je nu hele snelteststraten oprukken."

De testen worden uitgevoerd door deskundige mensen uit het netwerk van Bul. Ruurd van Wingerden is zo iemand. Hij heeft zo'n 40 jaar ervaring als verpleegkundige in Rotterdamse ziekenhuizen en zat jarenlang op de ambulance. "Ik kon eerder stoppen met werken maar dit is gewoon leuk en nuttig om te doen", zegt hij terwijl we onderweg zijn naar twee testlocaties.

"We gaan mensen testen bij de Honda-dealer in Charlois en nog wat medewerkers van Berkman pompstations in Barendrecht. Het is niet heel ingewikkeld maar je moet wel heel voorzichtig zijn", vertelt Ruurd terwijl hij zich in volledige bescherming kleedt. "Bij een sneltest wordt alleen de neus onderzocht en niet de keelholte", mompelt Ruurd achter zijn gezichtsbescherming.

Positief

Bedrijfsleider Ferry de Vries van de Honda-garage is blij met de komt van de bus uit Schiedam. "We hebben laag ziekteverzuim hier maar het is belangrijk dat zo'n test lekker snel gaat. Als een medewerker een paar dagen moet missen levert dat geen geld op en nu kun je wellicht weer meteen aan de bak.

"We kunnen de sneltest aanbieden aan onze medewerkers maar kunnen het niet verplichten", zegt De Vries. De drie personeelsleden die getest worden in de bus blijken geen corona te hebben. Ook op de tweede testlocatie van de dag, Berkman in Barendrecht, blijkt niemand positief en kan iedereen aan het werk blijven. Tot vreugde van de bedrijfsleiders en de geteste personen zelf.

Wasabi-sensatie

Op verzoek van Frans Bul en Ruurd van Wingerden laat ook verslaggever Ronald van Oudheusden zich testen. Niet omdat er klachten zijn maar om te ervaren hoe het is.

"Ik heb twee maanden terug een test gedaan bij de teststraat in Schiedam", vertelt Ronald. "Dat duurt dan een paar dagen en hier heb je binnen een mum van tijd een uitslag. Erg handig. En ja, dat stokje in je neus geeft een soort wasabi-sensatie maar je weel wel meteen waar je aan toe bent. Dan is die prikkeling in je neusholte op de koop toe. Ik heb wel het idee dat Ruurd die stok bij mij wat dieper deed."

Bulderend gelach in en rond de bus van Ruurd en Frans in hun gifgroene bedrijfskleding. "Het puntje is zelfs een beetje bruin", grapt Frans. De test bleek wederom negatief.