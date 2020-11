Barendrechter verdiende miljoenen als beheerder van websites voor extreem seksueel geweld

Michael M. uit Barendrecht zou sinds 2008 een reclame- en marketingbureau in Rotterdam hebben gerund. Een groot deel van die jaren had hij er volgens justitie een goed lopend bedrijf naast. Hij zou zeker acht jaar ook de beheerder zijn geweest van een aantal websites waar onder- en bovengronds sexueel geweld werd verspreid en gepromoot. Onder meer op DarkScandals.com werden video's verhandeld van zeer gewelddadige verkrachtingen en aanrandingen, kinderporno en seks met dieren.

M., beter bekend als Mr. Dark, verkocht pakketten met de gruwelporno. Hij adverteerde met video's van "afpersing, verkrachtingen en aanrandingen, seks met dieren, seks met schoolmeisjes en andere extremiteiten." DarkScandals verspreidde zo meer dan 2000 video's en afbeeldingen.

Misselijkmakend

Gebruikers konden betalen in de cryptocurrency Bitcoin of met eigen videomateriaal. Aan het uploaden van materiaal waren volgens de Amerikaanse aanklager die de zaak leidt, strenge regels gebonden. "Het moest bij voorkeur om eigen materiaal gaan van opnames van echte verkrachtingen en dwang." Een van de onderzoekers in de VS spreekt van de 'meest misselijkmakende misdaden die hij in zijn dertigjarige carrière niet eerder had meegemaakt'.

M. zit sinds maart vast. Hij werd thuis aangehouden na een groot onderzoek van opsporingsinstanties in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Zijn websites zijn inmiddels offline gehaald.

16-jarige meisjes

Maandag moet hij weer voor de rechter verschijnen in een pro forma-zitting. Dat betekent dat er nog geen inhoudelijke behandeling is van de zaak. Uit de tenlastelegging blijkt dat de man inmiddels ook verdacht wordt van het groomen en chanteren met webcamnaaktbeelden van zeker twee 16-jarige meisjes.