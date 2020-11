Het weer van vandaag: veel bewolking met een beetje regen

Vandaag is er veel bewolking en kan er verspreid een beetje regen vallen. Veel zal het niet voorstellen. Vanmiddag is er een streepje zon en wordt het vanuit het westen droog. Het wordt 13 graden en er staat een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtige naar west draaiende wind.

Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt met vanuit het westen wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt niet lager dan een erg zachte 10 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Morgen heeft de bewolking de overhand en blijft het vrijwel droog. Bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 13 of 14 graden.

Vooruitzichten

Woensdag is het zonnig en blijft het droog. Het wordt in de middag 14 graden en daarmee is het opnieuw zacht.

Vanaf donderdag zien we een wisselend weertype met soms regen of een bui. De middagtemperatuur daalt eindelijk naar een normale 9 graden. Nachtvorst wordt voorlopig nog niet verwacht.