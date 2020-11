KIJK LIVE: burgemeester Aboutaleb beantwoordt vragen van luisteraars op Radio Rijnmond

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is nu live te gast bij Radio Rijnmond. Tussen 19:00 en 20:00 uur beantwoordt hij jouw vragen over onder meer het coronavirus.

Wil je bijvoorbeeld iets weten over de besmettingen in onze regio, of er wel of geen aangescherpte maatregelen nodig zijn of heb je een vraag over iets heel anders? Bel dan nu naar 010-436 4 436.

Mailen kan ook naar radio@rijnmond.nl. Vergeet niet je telefoonnummer er bij te zetten zodat we je terug kunnen bellen.

Het gesprek tussen Aboutaleb en Radio Rijnmond-presentator Ruud de Boer is hieronder ook live op beeld te volgen.