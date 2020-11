Rotterdamse onderwijsinstellingen over cartoons: 'Niet alles moet getoond worden, maar alles mag getoond worden'

"Het onderwijs moet een veilige plek zijn waar we in alle vrijheid van elkaar kunnen leren. Wij vinden niet dat alles getoond moet worden, maar wel dat alles getoond mag worden." Dat schrijven alle onderwijsinstellingen in Rotterdam, van de basisscholen tot de universiteit, in een gezamenlijke verklaring nadat een docent van het Rotterdamse Emmauscollege werd bedreigd na het tonen van een spotprent.

De onderwijsinstellingen zeggen dat docenten het gevoel krijgen dat ze op eieren lopen en uit angst niet meer durven te zeggen of laten zien wat ze willen. "Dergelijke zelfcensuur hoort niet thuis in het onderwijs, maar is er wel, steeds vaker." Ook worden de gevoeligheden in de klas volgens hen steeds groter, net als het aantal 'meekijkers' van buiten de klas.

Bedreigingen

De instellingen zeggen het nieuws de afgelopen weken met afschuw te hebben gevolgd. De Franse geschiedenisleraar Samuel Paty werd vorige maand onthoofd, nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting.

Het Nederlandse onderwijs werd gevraagd om hier 2 november bij stil te staan. Dit gebeurde onder meer bij het Emmauscollege, met een toespraak van de rector. Een dag later werd bekend dat een docent van deze school werd bedreigd, naar aanleiding van een spotprent. Het is een afbeelding van Joep Bertrams, de winnaar van de Inktspotprijs in 2015. De winnende spotprent gaat over de aanslag op Charlie Hebdo.



Ze stellen dat het onderwijs een veilig plek moet zijn waar je van elkaar kan leren, waar ruimte is voor ieders mening en denkbeeld. Docenten moeten daarnaast, in lijn met de pedagogische en didactische visie van hun school, hun lessen naar eigen inzicht kunnen inrichten, zonder censuur. "Niet om een politiek statement te maken, maar wel om jonge mensen te leren de complexe wereld van nu te duiden."

'Het kan en mag schuren'

"We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, het kan en zal schuren, maar (dreigen) met geweld mag daar nooit het gevolg van zijn. Ook als die beelden of opvattingen schuren. Laat dit ook een oproep zijn aan alle mensen rondom onze leerlingen en studenten. Gun jonge mensen hun onderwijs."

Toekomstige leraren worden tijdens hun opleiding voorbereid op het leiden van gevoelige discussies en het laten geven van meningen. Ook leraren die al voor de klas staan, kunnen bijscholing krijgen hierin.