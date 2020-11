Sparta-aanvoerder Adil Auassar te gast in nieuwe FC Rijnmond

Adil Auassar is maandagmiddag te gast in een nieuwe aflevering FC Rijnmond. De aanvoerder van Sparta schuift samen met analyticus Thomas Verhaar en Feyenoord-watcher Sinclair Bischop aan bij Bart Nolles.

De mannen nemen met Auassar de stand van zaken bij zijn Sparta door. Ook komen ze uitgebreid te spreken over Feyenoord. De Rotterdammers kennen met de blessuregevallen van Justin Blijow, Jão Carlos Texeira en Róbert Boženík een volle ziekenboeg. Tyrell Malacia en Nicolai Jørgensen zijn inmiddels weer op de weg terug. Hoe gaat de ploeg van Dick Advocaat inspelen op al dat blessureleed?

Naast het laatste nieuws over de eredivisieclubs uit onze regio, zal er ook aandacht zijn voor de rumoerige situatie bij FC Dordrecht en komt de verloren wedstrijd van Excelsior op bezoek bij Helmond Sport (2-0) ter sprake komen.

Natuurlijk blikken we ook terug op de overwinning van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina. Oranje won in Amsterdam met 3-1 en heeft nog een kleine kans om de finale van de Nations League te bereiken.

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17.15 uur en is te volgen via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via onze livestream op YouTube.