Sparta-aanvoerder Auassar in FC Rijnmond: 'Zou Harroui adviseren om te wachten op club uit de top 5'

FC Rijnmond ging deze maandag uitgebreid over Sparta, met aanvoerder Adil Auassar als hoofdgast in de voetbaltalkshow. Hij besprak onder meer wat zijn advies zou zijn aan medespeler Abdou Harroui, die afgelopen zomer al aanstuurde op een transfer.

"FC Groningen is een mooie club," vertelt Auassar daarover. "Maar ik zou hem adviseren om nog even te wachten. Hij zit bij Sparta en zo ver onder Groningen staan wij meestal niet. Nog even wachten en kijken of een club in de top-5 komt. Daar reken ik AZ en Utrecht bij. Dat zou een mooie vervolgstap voor hem zijn."

Harroui bleef uiteindelijk bij Sparta, omdat FC Groningen het gewenste transferbedrag niet wilde betalen. Ondanks het aanblijven van het grote talent was de competitiestart zwaar. "We hebben een moeilijk begin gehad, dat heeft ons niet op weg geholpen. Maar die overwinning op RKC heeft echt goed gedaan. Een bevestiging dat we goed bezig zijn."

Het systeem van Sparta

Sparta won in Waalwijk met 0-2 en toonde in de weken ervoor al aan dat de stijgende lijn gevonden was. Het ging daarbij veel over het systeem, 5-3-2 met opkomende backs en Auassar als controleur. "Ja, dat systeem... Het gaat om de invulling op het veld. Of we het 3-5-2 of 5-3-2 noemen, daar zij wij zelf niet echt mee bezig. Er zit niet zoveel verschil tussen."

Sparta heeft dit seizoen al veel tegendoelpunten moeten incasseren en in sommige duels, zoals thuis tegen AZ en sc Heerenveen, zag de defensie er kwetsbaar uit. Al is Auassar het daarmee oneens. "Ik vind dat zelf wel meevallen. Iedereen was lovend over ons na de wedstrijd in De Kuip. Tegen Heerenveen ging het niet goed en daarna lag het aan het systeem. We staan er goed op en maken het tegenstanders moeilijk. We zetten hoog druk, ook uit bij RKC. We laten dat regelmatig zien, dus ik ben best positief."

Verder was de Spartaan openhartig over het incident met Rai Vloet in de thuiswedstrijd met Heracles, waarin hij een rode kaart kreeg vanwege een trappende beweging richting zijn tegenstander. Kijk dat terug in de hele aflevering bovenaan dit bericht.

