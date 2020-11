Met de verkoop van de Schiedamse glasfabriek komen 700 woningen dichtbij

Projectontwikkelaars Blauwhoed en Dudok zijn de nieuwe eigenaren van de voormalige glasfabriek in Schiedam. Op het terrein tussen de Schiedamse binnenstad en Nieuw-Mathenesse in Rotterdam, dat zo'n 5,5 hectare beslaat, moeten onder meer 700 woningen komen.

De Schiedamse glasfabriek opende in 1899 en sloot de deuren in 2017, omdat de nieuwe Amerikaanse eigenaar OI de productie van glas voor de drank- en voedingsindustrie verplaatste. De laatste jaren zijn verschillende plannen voor het terrein bedacht. Met de verkoop aan Dudok en Blauwhoed lijkt de ontwikkeling nu in een nieuwe, serieuze fase belandt.

De sanering van het terrein en ontmanteling van de fabriek komt voor rekening van de nieuwe eigenaren Blauwhoed en Dudok. Of de markante silo's onderdeel blijven uitmaken van het nieuw te bouwen woon- en werkcomplex wordt nog bekeken door de architecten, zo laat een woordvoerder van Blauwhoed weten.

De Schiedamse bouw-wethouder Fahid Minhas is blij dat de kogel door de kerk is en er gewerkt kan worden aan concrete invulling van de plannen van Blauwhoed en Dudok. "Met de verkoop is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse."

Bestemmingsplan

De komende tijd wordt door de projectontwikkelaars een stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarna zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast door Schiedam en kan er naar verwachting in 2022 worden gestart met de ontwikkeling van het terrein. In de periode daarvoor wordt gekeken of er in het gebied tijdelijke, culturele initiatieven kunnen worden georganiseerd. In het aangrenzende Rotterdamse Merwe-Vierhavensgebied gebeurt dat al.

Verder werkt burgemeester Lamers, samen met zijn Rotterdamse collega Aboutaleb, al een tijd aan de aanpak van ondermijning door schimmige bedrijfjes in het gebied rond de voormalige glasfabriek.