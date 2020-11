Verdachte (13) steekpartij Urkersingel langer vast

De steekpartij in Rotterdam-Carnisse was vorige week dinsdag. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later een 13-jarige jongen aangehouden.



Dader en slachtoffer zouden elkaar niet kennen. "Mijn vriend werd uit het niets geslagen. Daarna werd er gevochten met vuisten, trok de dader een mes en werd m'n vriend drie keer in zijn rug gestoken", zegt een ooggetuige.

Het slachtoffer mocht woensdag het ziekenhuis verlaten.