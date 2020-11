12-jarige Anouk in actie om 'haar' Faunapark te redden

Het is één van de lievelingsplekken van de twaalfjarige Anouk Poulisse op Goeree-Overflakkee; Faunapark Flakkee. Ze vond het dan ook heel vervelend om te horen dat de kleine dierentuin bij Nieuwe-Tonge door de coronacrisis het hoofd financieel gezien moeilijk boven water houdt. Anouk besloot zelf in actie te komen en heeft al meer dan 3.600 euro ingezameld voor het park.

“Ik wil echt heel graag helpen, want de diertjes kunnen er niks aan doen en wij wel”, legt Anouk uit. Het park heeft onder meer veel vogels, vossensoorten, capibara’s, stokstaartjes, neusberen en servals.

Het Faunapark is door de aangescherpte coronamaatregelen dicht, maar voor een reportage over de actie mag Anouk even naar binnen. “Kijk, de diertjes kennen me al. Ik kom hier om de twee weken en heb meerdere diertjes geadopteerd, maar de zilvervosjes vind ik het leukst.”

Via Facebook zag ze dat het park in de problemen zit. Door de maatregelen komen er veel minder inkomsten binnen, maar de uitgaven blijven hetzelfde. “En de diertjes moeten toch blijven eten.”

Anouk had niet verwacht dat haar actie zoveel op zou leveren. “Ik dacht aan 25 euro, maar er zijn mensen die in één keer 100 euro hebben gedoneerd. Toen dacht ik wel, wow… mensen gaan oprecht heel veel geld geven!”

Bij het Faunapark zijn ze natuurlijk dolblij met de inzameling. “We zijn vooral ook heel trots op Anouk. Twaalf jaar en dan zelf met zo’n actie komen. Dat is gewoon fantastisch. Het laat zien dat mensen het park leuk vinden en willen laten bestaan. En we hebben het geld uiteraard ook heel hard nodig”, aldus dierenverzorger Stephanie Wesdorp.

Het liefst zou Anouk als vrijwilliger in het Faunapark aan de slag gaan. Normaal gesproken zou ze daar te jong voor zijn, maar eigenaresse Petra Blokker heeft goed nieuws. "We geven haar graag een kans, want Anouk is duidelijk een hele bijzondere meid!"