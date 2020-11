Waar kun je makkelijker van een dubbeltje een kwartje worden? Check het hier

De Erasmus School of Economics in Rotterdam heeft de website Kansenkaart.nl gemaakt, waarmee je de verschillen in bruto jaarinkomen in verschillende wijken in Nederland kunt bekijken. Bij dit onderzoek werden één miljoen dertigers vergeleken met dertigers uit andere wijken, van wie de ouders een zelfde sociale achtergrond hadden. De Kansenkaart geeft aan waar kinderen makkelijker of moeilijker op de maatschappelijke ladder kunnen klimmen.

Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics leidt dit landelijke onderzoek. De verschillen in jaarinkomen kunnen per wijk flink verschillen, valt Ravesteijn op. Dat geldt ook voor Rotterdam.

Kijk hieronder naar de reportage in de Rotterdamse wijken Blijdorp en Oud-Crooswijk, waar het verschil in bruto jaarinkomen meer dan 7 duizend euro bedraagt. Blijdorp is een blauwe wijk: een plek met een hoger bruto jaarinkomen dan Oud-Crooswijk, dat weer een rode wijk is:

Dertigers die in een gezin met een relatief laag inkomen zijn opgegroeid in bijvoorbeeld Blijdorp, hebben nu een inkomen van ongeveer 30 duizend euro per jaar. In andere wijken is dat soms aanzienlijk lager. "Het kan wel 7 tot 10 duizend euro per jaar schelen", zegt Ravesteijn. Voor Oud-Crooswijk is dat net onder de 24 duizend euro, terwijl deze mensen dus uit gezinnen met hetzelfde inkomen afkomstig zijn.

Verbazing

Voor de onderzoekers is het een verrassing dat zelfs binnen Rotterdam al grote verschillen in jaarinkomens zijn. "We vergelijken namelijk mensen uit hetzelfde nest. Dat er alsnog enorme verschillen in wijken zijn, verbaast ons enorm", zegt Ravesteijn.

Luister hieronder naar de radioreportage met onderzoeker Bastian Ravesteijn, die een inkijkje geeft in de verschillen van bruto jaarinkomens:

De precieze reden heeft de onderzoeker van de Erasmus School of Economics niet. "Maar je kunt wel een aantal dingen bedenken: de kwaliteit van scholen bijvoorbeeld, of dat mensen met elkaar in contact komen."

Verder onderzoek

Ravesteijn vindt dat er met de Kansenkaart een brede basis is gelegd voor vervolg onderzoek. "We gaan in ons vervolgonderzoek kijken naar dingen die de overheid, onderwijs en zorg nu al doen. We bekijken hoe die allemaal zo goed mogelijk ingezet kunnen worden."

Hij hoopt dat beleidsmakers bij dit onderzoek aansluiten. "Ik wil in beeld brengen hoe die economische verschillen ontstaan en wat je daartegen kunt doen", legt Ravesteijn uit.