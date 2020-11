Even doorhalen en je pauze overslaan? 'Daar word je niet effectiever van'

Even lekker in een flow zitten of simpelweg denken geen tijd te hebben voor pauze. Volgens professioneel coach en trainer Ron de Jong schiet je hier uiteindelijk niets mee op en werk je efficiënter als je het werk regelmatig (even) neerlegt.

Maar wat is beter? Doorgaan en daarna een lange pauze houden of vaak korte pauzes nemen? "Ik adviseer juist om dit te combineren. Probeer elke 25 minuten even je werk los te laten. Dit kan simpelweg door een timer te zetten en er zijn programma's die voor een pop-up zorgen op je scherm. Ook kun je met collega's afspreken dat je even een stukje loopt."



De Jong benadrukt vooral het belang van de zogenaamde micropauze, ook belangrijk tijdens het thuiswerken. "Pauzes zorgen ervoor dat je voldoende energie houdt en dat je weerbaar blijft voor alles wat op je afkomt."

Oplopend hersteltekort

De Jong, vaste expert werkgeluk op Radio Rijnmond, vertelt wat er gebeurt als je pauzes overslaat. "Als je geen pauzes gebruikt om uit te rusten en buiten het werk ook niet genoeg rust krijgt, bouw je een rustschuld op. Mocht dit nog verder oplopen, dan komt er een hersteltekort en daar komen stressproblemen bij kijken. Voorbeelden zijn snel geprikkeld raken of een slecht geheugen krijgen."

Pauzes zijn volgens De Jong vooral belangrijk omdat veel mensen al moeite hebben om buiten het werk voldoende uit te rusten. "Thuis zijn er ook nog verplichtingen, klusjes en verwachtingen. En velen slapen ook onvoldoende."

Voor workaholics die nog steeds moeite hebben met het nemen van pauzes, heeft De Jong nog wat tips in de richting van mindfulness. "Koppel ontspanning aan dagelijkse handelingen. Laat je bijvoorbeeld afleiden tijdens het handen wassen, iets wat je nu veel doet. Ook voor bijvoorbeeld medici is dit mogelijk. Zie ontspanning in de momenten dat je je behandeltafel schoonmaakt voor de volgende patiënt."