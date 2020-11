Dit zijn de buddy's die het zorgpersoneel ontlasten: 'Voor mij heeft corona iets positiefs opgeleverd'

Hij werkt nog maar twee weken als buddy op de spoedeisende hulp, maar Tobias Biemans (25) voelt zich nu al erg gewaardeerd door zijn collega's. Hij heeft communicatie gestudeerd, maar kwam erachter dat die richting toch niet iets voor hem was. Hij heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad tot de zorg. "Ik wilde altijd al met mensen werken en mensen helpen."

Tobias ontfermt zich over een patiënt



Ambulancechauffeur

Tobias zag een oproep gericht aan mensen met een niet-medische achtergrond en zag kansen voor een carrière in het ziekenhuis. Uiteindelijk wil hij ambulancechauffeur worden. Momenteel is hij bezig met zijn C1-rijbewijs en EHBO-diploma. "Het is een nare periode maar voor mij heeft deze coronatijd toch iets positiefs opgeleverd."

Patiënten worden opgenomen in kamers op de spoedeisende hulp waar alleen verpleegkundigen en artsen mogen komen. De rol van Tobias is om ondersteunden taken te verrichten zoals coronatesten van die ruimte naar het lab sturen of deze kamer weer schoonmaken voor de volgende Patiënt.

'Je rolt er gewoon weer in'

Nicole Tärre heeft in tegenstelling tot Tobias wel ervaring in de zorg. Zeventien jaar geleden had ze de IC-afdeling vaarwel gezegd omdat ze een andere functie in de zorg kreeg. Sinds de eerste golf is ze weer terug op het oude nest. "Ik had nooit gedacht dat ik terug zou komen in het ziekenhuis na zoveel jaar. Ik was welkom. Je rolt er gewoon weer in."

Nicole ontfermt zich over een patiënt op de IC



Terugkeren op de IC tijdens een crisis was spannend voor haar. Er was andere apparatuur op de afdeling en ze moest het opnemen tegen een nieuw virus. Ze moest wennen aan het grote aantal patiënten de mate van ziek zijn. "Ik hoor veel mensen om me heen zeggen dat het een ver-van-mijn-bed-show is. Ze hebben geen idee wat er in het ziekenhuis gebeurt. Daar word je soms wel verdrietig van."

Zo ziet het werk van een buddy eruit



Buddy's nodig met medische achtergrond

De afgelopen weken zijn veertig buddy's met een niet-medische achtergrond aangenomen die werken op de IC, spoedeisende hulp en cohortafdelingen. Een groot deel hiervan zijn studenten en mensen uit de horeca. Het Franciscus Gasthuis zegt alleen nog maar buddy's nodig te hebben met een medische achtergrond.