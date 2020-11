Inwoners Voorne-Putten zien pui trillen, milieudienst tast nog in het duister

Aan het eind van de middag kwamen er vijf meldingen binnen bij DCMR, vooral uit de omgeving van Oostvoorne. Maar op social media worden ook trillingen gevoeld in Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oudenhoorn, Zuidland, Oostvoorne, Stellendam en Rozenburg.

"Ook hier in Alblasserdam trilde het, de hond was meteen alert. Heel benieuwd wat dit geweest is," schrijft Nicole Wesselius-Bénard op de Facebookpagina van Rijnmond. Op die pagina stroomden de reacties uit de regio binnen. "Ik liep met de honden buiten. Ik dacht aan een kleine aardbeving. Een rare gewaarwording," zegt Susette Elisabeth. Saskia Jansen: "Ja, in Spijkenisse merkte ik het ook. De achterdeuren stonden tot twee keer toe te klapperen en ik hoorde een vage, doffe knal. Ik dacht aan vuurwerk of een windvlaag."

De oorzaak is nog niet bekend. Op Facebook is ook te lezen dat velen eerst dachten dat het wel door het weer zou komen. Maar het KNMI kan dat niet bevestigen. Milieudienst DCRM doet nog navraag bij verschillende instanties, waaronder Defensie. Het kan een vliegtuig zijn geweest die door de geluidsbarrière is gevlogen.