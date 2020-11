inwoners Voorne-Putten zien pui trillen, milieudienst tast nog in het duister

In de omgeving van Voorne-Putten zijn maandagmiddag rond 16:00 uur flinke trillingen gemeld. Mensen voelden en zagen voornamelijk hun pui van het huis heen en weer bewegen. Ook hoorden bewoners van het Zuid-Hollandse eiland doffe klappen. Milieudienst DCMR weet nog niet hoe het komt.

Aan het eind van de middag kwamen er vijf meldingen binnen bij DCMR, vooral uit de omgeving van Oostvoorne. Maar op social media worden ook trillingen gevoeld in Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Oudehoorn, Zuidland, Oostvoorne, Stellendam en Rozenburg.

De oorzaak is nog niet bekend. Op Facebook is te lezen dat velen eerst dachten dat het wel door het weer zou komen. Maar het KNMI kan dat niet bevestigen. Milieudienst DCRM doet nog navraag bij verschillende instanties, waaronder Defensie. Het kan een vliegtuig zijn geweest die door de geluidsbarrière is gevlogen.