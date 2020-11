Burgemeester Aboutaleb: 'Versoepeling van de maatregelen komt voor Rotterdam te vroeg'

De tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen eindigt woensdag. Het is de vraag of Rotterdam daar al klaar voor is. "Het versoepelen van de maatregelen komt voor Rotterdam te vroeg", vertelt burgemeester Ahmed Aboutaleb maandagavond op Radio Rijnmond.

Het aantal nieuwe besmettingen dat dagelijks gemeld wordt, zakt volgens de burgemeester in onze regio nog niet snel genoeg. Aboutaleb: "Ik ben blij met het feit dat het afneemt, maar je wilt dat het lager wordt." De verzwaring van de maatregelen heeft geholpen, maar nog niet genoeg oordeelt de burgemeester.

Hij heeft het kabinet laten weten dat het schrappen van de maatregelen te vroeg komt. Aboutaleb noemt de versoepeling voor het land 'op zich gunstig', maar benadrukt dat er grote regionale verschillen zijn. "We moeten de komende dagen kijken hoe we daar slim mee omgaan. Je kunt kijken naar tijdelijk verzwaren of tijdelijk stevig testen om werkelijk het virus op te sporen."

Over regionale maatregelen, zoals de avondklok wordt volgens de Rotterdamse burgemeester nog niet gesproken. "Dat is een apart fenomeen. Het is moeilijk in te schatten wat daar de voordelen van zijn. Of zo'n avondklok substantieel een bijdrage levert aan het verlagen van de cijfers weet ik niet." De mondkapjesplicht is wel in aantocht. Die moet op 1 december ingaan. "Ik had het liever in augustus en september gehad, maar ook hier moet je je zegeningen tellen."

Het farmaceutische bedrijf Moderna maakte maandag bekend dat ook hun vaccin in aantocht is. Burgemeester Aboutaleb benadrukt dat het nog een lange weg is naar verandering. "Stel wij kunnen eind april beginnen met vaccineren, dan duurt het nog maanden of misschien een jaar voordat we veel mensen hebben gevaccineerd. Daarnaast is er nog een groep mensen die geen vaccinatie willen. Die blijven een zwevend risico vormen in de samenleving."

Bovendien is het belangrijk dat het een veilig vaccin is. De GGD speelt een belangrijke rol in het vaststellen of het om "goed spul" gaat, vertelt Aboutaleb. Of de maatregelen tijdens de komende feestdagen nog van kracht zijn, weet de burgemeester niet. Want dat hangt van ons zelf af, vindt hij: "Ik gun het onszelf allemaal dat we zulk goed gedrag vertonen de komende periode, dat een vorm van het vieren van kerst met elkaar en een vorm van uitgaan met elkaar mogelijk wordt. In plaats van dat het niet mogelijk wordt, want als we met kerst en met oud en nieuw echt nog strikte regels hebben, dan hebben we het simpelweg de komende maand niet goed gedaan."