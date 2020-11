PvdA en Groenlinks willen meer preventie: 'Houd jongeren weg bij tieners met steekwapens'

Initiatiefnemer is het PvdA-raadslid Steven Lammering, die jaren geleden in de familie geconfronteerd werd met de gevolgen van een steekincident bij jongeren.

Het is iets meer dan 12 jaar geleden toen de dan 15-jarige neef van Lammering werd aangehouden omdat hij een andere tiener had neergestoken met een mes. Het slachtoffer heeft de aanval overleefd. De dader kreeg uiteindelijk twee en een half jaar jeugddetentie opgelegd.

De jongen was bij een groep jongeren gekomen die regelmatig betrokken was bij vechtpartijen. Hij wilde ermee stoppen, maar toen kwam de confrontatie met die jongens. Hij droeg een mes om zich te beschermen, maar heeft dat toch een keer bij een ruzie gebruikt.

Lammering: "Mijn neefje was op zijn twaalfde al op straat. Wat hij miste was een rolmodel. Hij werd opgevoed door een alleenstaande moeder. Hij had iemand nodig die hem op het juiste moment een schop onder zijn kont kon geven".

Bekijk in deze reportage hoe bij Platform Katendrecht jongeren worden gestimuleerd om het juiste pad te (blijven) bewandelen.

Voor het PvdA-raadslid is deze zaak DE motivatie om een oplossing te zoeken voor dit probleem. Hoe kan je voorkomen dat jongeren zich aansluiten bij zo'n groep en ook met messen gaan dreigen? De beste oplossing is volgens Lammering door de jongeren op tijd door rolmodellen en jongerenwerkers te enthousiasmeren voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld muziek maken. En ze ook hulp bieden bij hun problemen.

Muziekstudio

In Katendrecht is sinds een jaar het Platform Katendrecht, opgericht voor en door bewoners. Hier komen zo'n honderd jongeren die begeleid worden. Geen van deze jongeren heeft een mes op zak of maakt rapmuziek dat oproept tot geweld, zo zegt Lorenzo Elstak, de oprichter van het platform. Samen met zijn collega's helpt hij de jongeren met muzieknummers te maken.

'Werkt dit wel?'

Het plan van Lammering is inmiddels door de gemeenteraad aangenomen. Hoe kijken zijn collega-politici ernaar?

Leefbaar Rotterdam is voor harde maatregelen en preventie, maar twijfelt over het plan van de PvdA en GroenLinks. Volgens Joost Eerdmans is het te vrijblijvend en zullen de jongeren die nu al een mes op zak hebben en er mee dreigen het te gebruiken, waarschijnlijk niet snel bereikt worden met deze aanpak. Dat is ook de inschatting van Vincent Karremans, de fractievoorzitter van de VVD. Toch vindt hij het goed om een pilot te doen. "Heel veel andere oplossingen zijn er voor een gemeente ook niet".

Karremans vindt wel dat de ouders en de opvoeding er ook bij betrokken moeten worden. En de jongeren die drillraps met geweld maken, moeten door het Openbaar Ministerie worden opgespoord en vervolgd.

Leefbaar pleit voor meer bewustwording door onder andere gesprekken in klas met jongeren die eerder zelf de fout in zijn gegaan. Bovendien wil Eerdmans nog steeds dat een minimumstraf voor het op zak hebben van grote gevaarlijke messen.

Bokslessen

D66 gelooft ook niet alleen in een harde aanpak. De partij kwam eerder dit jaar met het plan om bokslessen aan jongeren te geven die met messen dreigen. "Veel jongeren dragen helaas messen om zichzelf te verdedigen. Ik zie liever dat de gemeente gaat werken met agressietrainingen, bijvoorbeeld in samenwerking met boksscholen," aldus Nadia Arsieni in een reactie eerder dit jaar.

Het plan van de bokslessen wordt nu uitgewerkt. Maar raadslid Arsieni vindt dat de gemeente over het algemeen bij dit soort initiatieven meer de regie moet nemen. Nu gaan alle partijen nog teveel bij nieuwe initiatieven zelf aan de gang. Meer sturing vanuit de gemeente is nodig."