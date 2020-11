Johan de Boterhammenman wint Rotterdamse Kinderrechten Award 2020

De Rotterdammer was al drie jaar genomineerd en had niet verwacht de prijs in ontvangst te mogen nemen. "Ik zei tegen al mijn familie, vrienden en kennissen wel: wij gaan winnen. Maar van binnen dacht ik: dat wordt hem niet."

Johan begon met het smeren van boterhammen, omdat te veel kinderen in de Rotterdamse wijken nog zonder eten naar school gaan. Halal of hagelslag, volgens de boterhammenman mag geen kind zonder brood zitten. Al twee jaar smeert hij sneetjes voor kinderen in de wijk op Zuid.

De uitreiking van de Award werd uitgezonden via een livestream. Tegelijkertijd met de bekendmaking van de winnende organisatie, werd de bel van Johan ingedrukt. "Ik viel door de bank heen, ik gilde het uit! &#%@*. Maar iedereen kon dat natuurlijk horen in de uitzending."

Johan kreeg een bos bloemen, een cheque van 7.500 euro en een penning. "Een Rotterdamse Kinderrechten Award-penning. Ja daar ben ik trots op. En normaal ben ik niet snel trots, maar nu wel." Met het geldbedrag kan de stichting een extra school voor een jaar onder de hoede nemen.

Met de door Johan opgerichte Stichting Niet Graag Een Lege Maag, wil Johan samen met vrijwilligers nog veel meer sneetjes smeren voor kinderen met een lege maag. Op scholen levert de stichting lunchpakketjes af. Volgens de jury draagt de stichting daarmee bij aan een van de belangrijke basisrechten van een kind: een gezond leven.

Johan besefte in het begin niet zo goed hoe groot het verschil is dat de stichting maakt, maar beseft nu dat de stichting goed bezig is. "Ik geniet ervan dat ik weet dat op die school waar ik kom, geen kind meer met honger zit. Dat is het allerbelangrijkste."