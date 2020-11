Burgemeester Aboutaleb over initiatief Rotterdamse onderwijsinstellingen: 'een hele goede brief'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb staat achter de brief die alle Rotterdamse onderwijsinstellingen maandag bekend maakte. "Ik vind het eigenlijk wel een hele goede brief".

"Eigenlijk zeggen de onderwijsinstellingen: vertrouw ons. Wij zijn goede onderwijsinstellingen, wij hebben goede vakdocenten, pedagogisch goed onderlegd en die zijn heus wel in staat om kun klassen goed te taxeren en een heel fijn gevoel hebben in hoe ze hun klas kunnen benaderen in het praten over dingen die kunnen schuren. We kunnen dat. Kijk ons niet zo op de vingers. Geef ons ruimte. En daar ben ik het helemaal mee eens", vertelt de burgervader.

De instellingen melden het nieuws de afgelopen weken met afschuw te hebben gevolgd. De Franse geschiedenisleraar Samuel Paty werd vorige maand onthoofd, nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting. Op verschillende scholen is hier op 2 november bij stilgestaan, zo ook op het Emmauscollege. Een dag later werd bekend dat een docent van deze school werd bedreigd naar aanleiding van een spotprent die al jaren in de klas hing en moest onderduiken.

Volgens Burgemeester Aboutaleb is het belangrijk dat dit soort incidenten in proportie worden beschouwd en dat er altijd achter een docent wordt gestaan die de gevolgen ondervindt. "Het bedreigen van een docent is tegen de wet." Aboutaleb noemt het "buitengewoon treurig" dat het op deze manier is gegaan, maar heeft de indruk dat onderwijsinstellingen prima in staat zijn daar mee om te gaan.

Aboutaleb neemt zelf geen aanstoot aan spotprenten. "Ik vind het heel naar dat mensen het idee hebben dat een tekening, een verzameling potloodstrepen, dat dat heiligschennis is. Ik ben zelf moslim en ik zie in geen enkele tekening de profeet. Ik weet niet hoe de profeet eruit ziet." Dat mensen zo gespannen reageren zegt iets over de samenleving, zegt hij. "Maar waar komt dat vandaan? Wie heeft ze dat verteld? Is dat het thuismilieu? Het journaal? De internationale media? Berichtjes via WhatsApp? Dat vraagt wat mij betreft echt om een beziening op het vraagstuk van verlichting. Dat je je rechten hebt, je hebt je dogma, maar dat een ander ook je dogma belachelijk mag maken."

Scholen zijn op zichzelf een hele veilige plek, vindt burgemeester Aboutaleb. Het incident dat op het Emmauscollege plaatsvond, geeft volgens hem ook niet aan dat alle middelbare scholen nu onveilig zouden zijn. "Dan doen we het onderwijs in Rotterdam geen recht."