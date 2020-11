Het weer van vandaag: bewolkt en zacht

Vandaag is het bewolkt en in eerste instantie valt er verspreid motregen. In de loop van de ochtend en vanmiddag blijft het droog. De zon krijgen we niet te zien. Bij een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind wordt het 14 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en droog. Eind van de nacht volgen vanuit het zuiden opklaringen. Het koelt niet verder af dan een erg zachte 10 graden.

Morgen is het prachtig weer met volop zon en blijft het droog. Eind van de dag neemt de bewolkt toe vanuit het westen en in de loop van de avond gaat het licht regenen. Het wordt in de middag 15 graden en de zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. In de avond staat er een vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind.



Vooruitzichten

De komende dagen is het licht wisselvallig met soms wat lichte regen, het zal gaan om kleine hoeveelheden. Vrijdag komt de middagtemperatuur even uit op een normale 9 graden. In het weekend wordt het opnieuw zachter. Vroeg winterweer is in geen velden of wegen te bekennen.