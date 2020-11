Trillingen Voorne-Putten stellen Milieudienst nog altijd voor een raadsel

Rond 16:00 uur kwamen de eerste meldingen binnen. Mensen voelden en zagen hun pui van hun huis heen en weer bewegen. Op sociale media gonst het van de geruchten en mogelijke oorzaken. "Ik hoorde eerst een soort rommelend geluid", zegt iemand op de Facebookpagina van Rijnmond. "Vervolgens trilde mijn huis. Ik dacht gelijk aan een aardbeving."

De meldingen komen niet alleen van Voorne-Putten. Zelfs tot in de Alblasserwaard werden de trillingen gevoeld.

Een aardbeving wordt uitgesloten door de DCMR. "Er is contact geweest met de afdeling Seismologie van het KNMI", gaat de milieudienst verder. "Zij hebben geen trillingen in de bodem weergegeven."

Andere mensen hebben het over trillende deuren en ramen. "Drie tot vier doffe dreunen en mijn raam stond te trillen in zijn sponning", zegt een omwonende.

Geluidsbarrière

Er wordt nog onderzocht of er sprake is van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière is gegaan. De luchtmacht controleert dinsdagmorgen radarbeelden om te kijken of er toch niet een vliegtuig aan de aandacht is ontsnapt.

Volgens een woordvoerder stonden geen reguliere vluchten door de geluidsbarrière op het programma. De luchtmacht vliegt door de barrière na een grote onderhoudsbeurt van een vliegtuig of als moet worden ingegrepen indien een vliegtuig zonder toestemming het Nederlandse luchtruim betreedt.