Proef met wapenstok voor Capelse boa's

Handhavers in Capelle aan den IJssel krijgen vanaf januari een korte wapenstok. Het gaat om een proef van een jaar waaraan tien gemeenten door heel Nederland meedoen, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Er hadden zich 21 gemeenten aangemeld voor het experiment met wapens voor boa's. Rotterdam valt buiten de proef. Meerdere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hadden aangedrongen op deelname aan de proef.

Minister Grapperhaus zegt dat de bewapening van de boa's na een jaar wordt geëvalueerd. Als het experiment slaagt, wordt de wapenstok voor boa's landelijk ingevoerd.

Handhavers (boa's) hadden meerdere keren gevraagd om verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok of pepperspray. Volgens de boa's was er sprake van structureel geweld tegen de handhavers. Aboutaleb was niet van plan om handhavers wapens te geven. Daarop dreigden de boa's met een staking.