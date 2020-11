Podcast Sparta: Over "icoon" Denzel Dumfries en lelijke ondershirts

Ook deze dinsdag spreken we weer uitgebreid over Sparta in een gloednieuwe Sparta Podcast. Vandaag hebben Ruud van Os en Anton Slotboom in gesprek met Frank Stout het over de inzetbaarheid van Abdou Harroui, de ontwikkeling van oud-Spartaan Denzel Dumfries en het verschil tussen het traditionele Sparta-shirt van toen, ten opzichte van nu.