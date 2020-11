Onderzoek: Slechte administratie maakte miljoenenfraude bij gemeente Rotterdam mogelijk

De miljoenenfraude door een aantal ambtenaren van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam heeft kunnen plaatsvinden doordat de administratie bij de gemeente niet op orde was. Doordat achteraf niet alles te controleren viel, konden de ambtenaren jarenlang doorgaan, schrijft Wethouder Van Gils in een brief aan de gemeenteraad.

In 2018 werden twee ambtenaren aangehouden. Bij hen zijn peperdure horloges, diamanten, auto's en een motorjacht van vijftien meter gevonden. In ruil voor die gunsten keurden de ambtenaren hogere rekeningen goed. Zo werden twee aannemersbedrijven betaald voor kosten die niet waren gemaakt.



De frauduleuze samenwerking ging zo ver dat één van de ambtenaren zelfs een eigen e-mailadres bij een betrokken bedrijf had. Een van de ondernemers deed via een schijnconstructie tot een maand geleden nog klusjes voor de gemeente Rotterdam. Die samenwerking is per direct stopgezet.

Eind juni schreef wethouder Van Gils dat de gemeente voor zeker een miljoen euro was opgelicht. Na een verdere analyse blijkt dat de directe schade zeker twee keer zo hoog ligt. Dat bedrag kan nog verder oplopen omdat indirecte kosten, eventuele claims van benadeelde aannemers en gevorderde BTW daar nog niet zijn opgeteld.

Administratie

De afgelopen maanden heeft de gemeente Rotterdam, na de bevindingen van de Rijksrecherche, geprobeerd te reconstrueren hoe de fraude heeft kunnen plaatsvinden. Daarbij viel vooral op dat er sprake is van 'gebrekkige administratie', waarbij 'niet alles achteraf controleerbaar en aantoonbaar is'.

Volgens onderzoekers van de gemeente Rotterdam was het vrijwel onmogelijk geweest om de fraude op te sporen. Er zijn meerdere steekproeven gedaan bij facturen en leveranciers. Daarin zou geen stelselmatig patroon te herkennen zijn. Wel leken de hoogte van uren en gebruik van materialen bij medewerkers/leveranciers aan de hoge kant en kwamen eindbedragen in bepaalde gevallen op onherleidbare wijze tot stand.

Dat soms niet gespecificeerd werd waar de kosten vandaan kwamen stond vaak niet of nauwelijks uitgelegd, maar dat gebeurde ook bij projecten waarbij niet gefraudeerd werd, voegen de onderzoekers eraan toe.

De onderzoekers hebben ook een aantal aanbevelingen op papier gezet om dit soort fraude in de toekomst te voorkomen.