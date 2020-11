Stichting Ambulancewens: door corona van zeven tot acht wensen per dag naar vrijwel geen

De coronacrisis heeft soms gevolgen die je niet vooraf ziet aankomen. Zo heeft de Stichting Ambulancewens, die wensen vervult voor terminale patiƫnten, plots weinig te doen. "Normaal vervullen we tot zeven of acht wensen per dag. Nu hebben zijn dat er stukken minder", zegt oprichter Kees Veldboer. Soms zijn er dagen dat de speciale ambulances zelfs helemaal niet gebruikt worden.