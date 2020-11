Mysterie trillingen duurt voort; marine was het ook niet

De oorzaak van de trillingen, die maandagmiddag werden gevoeld op Voorne-Putten, is nog steeds niet achterhaald. Ook de marine, waarnaar de Milieudienst Rijnmond dinsdagmorgen wees, weet niets van activiteiten.

Volens de milieudienst DCMR zou het gaan om een oefening, dertig kilometer uit de kust. "Maar we hadden maandag geen schietoefening gepland", zet de woordvoerder van de Koninklijke Marine. "Wel voor dinsdagmiddag. Er is ook geen andere oefening. We lopen nog iets uit bij de Explosieven Opruimingsdienst, maar voorlopig wijst nog niets die kant uit."

Eerder meldde de luchtmacht al dat de oorzaak niet moesten worden gezocht bij een vliegtuig dat door de geluidsbarrière was gevlogen. De afdeling seismologie van het KNMI meldde daarnaast dat geen aardbevingen zijn waargenomen.

De trillingen werden maandagmiddag rond 16:00 uur gevoeld op het eiland Voorne-Putten. De meeste van de 160 meldingen kwamen uit de regio Westvoorne en Hellevoetsluis.