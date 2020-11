Poederbrieven in Rotterdam bezorgd

Bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is dinsdag een verdacht pakketje afgeleverd. Het ging om een poederbrief. Later op de dag is ook een gelijksoortig pakketje afgeleverd bij de Persgroep aan het Delftseplein. De politie doet onderzoek.

De poederbrief bevatte geen gevaarlijke stoffen, vertelde een woordvoerder van het Ikazia Ziekenhuis. Welke stof het precies is, wordt nog onderzocht. De brief kwam binnen in de postkamer van het ziekenhuis. Die is extra gecontroleerd en schoongemaakt.

Eerder op dag gebeurde het bij de drukkerij van de Persgroep in het Brabantse Best en bij een kantoor van het bedrijf in Amsterdam. De Persgroep is eigenaar van tal van regionale kranten, het AD, De Volkskrant, QMusic en diverse tijdschriften.