Verrassend onderzoek naar slaap: we slapen wel lang, maar niet goed genoeg

Het probleem is niet dat we te kort slapen, maar dat we niet goed slapen. Dat is de conclusie van het grootste onderzoek ooit naar slaapgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat slaapproblemen meer te maken hebben met de kwaliteit van de slaap dan met hoeveel uur per nacht we slapen, zegt Annemarie Luik, een van de onderzoekers van het Erasmus MC.

Ruim één miljoen mensen wereldwijd deze mee aan het onderzoek van het Erasmus MC en het Amsterdamse UMC, waaronder 200 duizend Nederlanders. Al die mensen werd gevraagd naar hun slaapgedrag. Onze slaapduur is zo slecht nog niet.

"We hebben moeite met in slaap vallen, moeite met doorslapen, veel te vroeg wakker worden en niet uitgerust wakker worden", legt Luik uit.

De onderzoekers vinden dat de behandeling van mensen met slaapproblemen zich meer moet gaan richten op het verbeteren van de slaapkwaliteit, zoals het sneller in slaap vallen of beter doorslapen, in plaats van het simpelweg proberen te verlengen van de slaap. Artsen vragen nu vooral hoe laat iemand naar bed gaat en hoe laat iemand weer opstaat.

Stress

In dit onderzoek is niet gekeken naar de oorzaken. "We weten uit ander onderzoek dat er veel redenen zijn die hier aan ten grondslag kunnen liggen. Mentale gezondheidsproblemen als depressie en angst bevorderen de slaap niet."

Maar ook leefstijl heeft invloed. "Laat alcohol drinken, heel laat nog fanatiek sporten, of helemaal niet buitenkomen of licht zien." Stress is daarbij zowel een oorzaak als een gevolg.

De tip zullen veel mensen bekend in de oren klinken. Voorzichtig met alcohol voor het slapengaan, zorgen voor een donkere kamer, en goed de tijd nemen om tot rust te komen voor je in bed duikt, zegt Luik. "Ook heel lang wakker liggen in bed is niet goed voor je. Je kunt er beter even uitgaan, rustig worden en dan weer terug naar bed. Anders wordt je bed een nare plaats."

Blauw licht

De effecten van een slechte nacht zijn ook voor iedereen herkenbaar. "Je bent prikkelbaarder en het concentreren gaat moeilijker. Op lange termijn gaat de geestelijke gezondheid achteruit en er kan zelfs een samenhang zijn met dementie."

Over apps die het licht op je telefoon of laptop 's avonds geler maken, zijn de meningen onder wetenschappers nog verdeeld. Er zijn onderzoeken die bewijzen dat het werkt, er zijn onderzoeken die het tegenspreken. "We weten dat blauw licht je het meeste wakker houdt. We weten ook dat, als je kleur weg gaat filteren, onze pupillen groter worden om toch zoveel mogelijk licht op te vangen. Over het algemeen zou ik zeggen: wees wat terughoudender en ga niet met fel licht voor je neus zitten", zegt Luik.