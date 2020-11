Nieuwe woontoren Hofplein wordt hoger dan Zalmhaventoren

De nieuwe toren wordt hoger dan de Zalmhaventoren. Die gaat 215 meter de lucht in. De Zalmhaventoren is, als het gebouw klaar is, de hoogste flat van Nederland.

Het bouwplan waar de nieuwe toren een onderdeel van is heeft de naam RISE en bevat het hele gebied tussen de Coolsingel, Pompenburg, Haagseveer en Doelstraat. De hoogte van de woontorens is nog niet definitief. De exacte hoogte van de woontorens hangt af van de uitkomst van meerdere onderzoeken. Om het plan te kunnen realiseren, zouden de kantoorgebouwen Coolsingel 6, Hofplein 33 en het woongebouw Pompenburg tegen de vlakte moeten.

"Veel mensen willen graag in de binnenstad wonen", zegt wethouder Kurvers over het plan. "Met dit plan voor ongeveer dertienhonderd woningen in alle prijsklassen keert wonen nog meer terug in het hart van de stad." De helft van de woningen valt in het betaalbare segment. Zo komen er in de woontoren 226 socialehuurwoningen.

Het stadsbestuur heeft het groene licht gegeven om het plan veder uit te werken. Ook de gemeenteraad heeft nog iets over de bouwplannen te zeggen. Volgende maand wordt er meer bekend over de inhoud van het plan.