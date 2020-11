Dit LED-lampje geeft aan wanneer de ramen en deuren in de klas even open moeten

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is goede ventilatie heel belangrijk. Zeker in ruimtes waarin veel mensen samenkomen, zoals klaslokalen. Op het Marnix Gymnasium in Rotterdam hangt een nieuw foefje aan de muur: een speciaal kastje met een led-lampje in de kleuren van een stoplicht om de luchtkwaliteit in een ruimte aan te geven.

Docenten kunnen in een oogopslag zien hoe het binnenklimaat van hun lokaal is. Het hulpmiddel kan namelijk CO2-waarden, de luchtvochtigheid en de temperatuur meten. Dat zegt allemaal iets over hoe gezond de omgeving is en of er voldoende ventilatie is. Als de luchtkwaliteit slecht is, krijgen leraren een melding en kan het raam bijvoorbeeld open.

"We hebben sinds de uitbraak van corona allerlei maatregelen al toegepast hier op school", legt Leezan van Wijk, rector van het Marnix Gymnasium, uit. "It-faciliteiten, voldoende pauzeplekken voor de leerlingen, mondkapjes en voor ons is dit een volgende logische stap om ervoor te zorgen dat het naast veilig ook gewoon comfortabel blijft."

Op de tocht

De rector vervolgt: "Op het moment dat het kouder wordt, dat het gaat waaien en het regent, is het minder comfortabel om hier in de klas te zitten. Dus ik ben heel blij dat we met dit apparaatje gewoon weten wanneer je even de ramen en deuren open moet zetten, in plaats van de hele tijd hier volop in de wind zitten", vertelt Van Wijk.

Het Marnix Gymnasium hoort bij de de CVO Groep (Christelijk Voortgezet Onderwijs), waaronder veertig scholen vallen. In totaal zijn er bijna 700 Rotterdamse klaslokalen voorzien van zo'n speciaal hulpmiddel.

"De CVO heeft samen met KPN gekeken naar wat er gedaan kon worden in de lokalen om de docenten het gevoel te geven dat ze zich kunnen bezighouden met de les en wat minder met de ventilatie in het lokaal." Dit geeft volgens Van Wijk een gevoel van zekerheid. "En ik denk dat dat zeker in deze tijd belangrijk is. En dat het iets is waar we meer aandacht voor mogen hebben."