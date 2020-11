Kinderen signaleren kindermishandeling met briefjes aan superheld

Geweld achter de voordeur en kindermishandeling komen vaak pas aan het licht als het al een tijdje gaande is of als het te laat is. In de week van de kindermishandeling lanceert de gemeente Capelle aan den IJssel een nieuwe campagne om vooral kinderen over de streep te trekken aan de bel te trekken.

Op het Stadsplein van Capelle zijn tien kinderen druk in de weer met spuitbussen. Ze spuiten de tekst Stop Kindermishandeling op een groot bord. "We willen dat mensen als ze dit zien, iets tegen kindermishandeling gaan doen, dat er wat verandert", zegt de 11-jarige Bram. Verspreid door Capelle komen verschillende graffitimuren om de aandacht op het probleem te vestigen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding



De kinderen die helpen bij de graffitimuur hebben een helder beeld van wat kindermishandeling is. "Kinderen worden geslagen, bijvoorbeeld door hun ouders, en dat is heel zielig", zegt de 9-jarige Salma. Zij zou ingrijpen als een vriendinnetje het thuis moeilijk heeft. "Ik zou met mensen gaan praten, die kunnen misschien helpen", zegt ze.

De tekst gaat verder onder de reportage



Meer aandacht voor kindermishandeling is nodig. Door het coronavirus en de kabinetsmaatregelen zijn we meer thuis en zitten we vaker bovenop elkaars lip. Dat levert gespannen situaties op en meer meldingen van geweld achter de voordeur. Vaak loopt het eerst uit de hand en zijn het politie en hulpverleningsinstanties die ingrijpen.

Vroeg signaleren als er problemen thuis zijn, is belangrijk. "Het is een hele grote drempel voor kinderen om op tijd problemen aan te kunnen en durven geven. En die drempel willen we verlagen", zegt Stefan Kort van Stichting Welzijn Capelle.

De tekst gaat verder onder de afbeelding



Daarvoor heeft ze superheld WIJS in het leven geroepen aan wie kinderen een briefje kunnen schrijven, als het ware een noodkreet. De superheld WIJS staat voor Wees sterk, Ik ben er voor je, Je bent niet alleen en Samen lossen wij dit op. Een briefje kunnen kinderen achterlaten in een brievenbus die op de Kinderlabs in de wijken Schollevaar en Middelwatering te staan.

Voor vroeg signaleren moet je vooral de kinderen in onveilige thuissituaties zien te bereiken en ze zover krijgen dat ze durven praten over problemen thuis. En anders wel hun vriendjes, vriendinnetjes of klasgenoten. "We hopen met de graffitimuren en WIJS-bussen een stuk laagdrempeliger te zijn voor de kinderen en ze in ieder geval het gevoel te geven dat ze bij ons altijd veilig terecht kunnen", zegt Stefan Kort.

De tekst gaat verder onder de afbeelding



De 11-jarige Bram vindt kindermishandeling een belangrijk onderwerp om over te praten. "Als ik van het vrienden hoor dat ze thuis mishandeld worden, dan zou ik zeker proberen te helpen. Ik zou ook een briefje schrijven als ze het zelf niet durven doen", zegt hij. Hij begrijpt hoe moeilijk het is om iets lelijks over je eigen ouders te zeggen of schrijven. Daarom zou hij voor een vriendje of klasgenoot juist wel een briefje schrijven en in de WIJS-bus stoppen. "Voor kinderen die het meemaken is dat heel lastig, maar het is toch fijn als ze erover kunnen praten en het kwijt kunnen."

In Capelle starten de initiatiefnemers met twee brievenbussen van de superheld WIJS. Het plan is om het grootser op te zetten.