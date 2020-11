Reorganisatie Maritiem Museum: 11 vaste personeelsleden op straat

Door de crisis is het museum nu dicht. Daarvoor kon het maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Het museum loopt daardoor veel inkomsten mis.

In het voorjaar ging het Maritiem Museum elf weken dicht. In de periode juni - november kon een beperkt aantal bezoekers naar het museum. Activiteiten, ontvangsten en tentoonstellingen konden niet doorgaan.

Vorig jaar kochten 192 duizend mensen een kaartje voor het museum. Dit jaar zijn het er naar verwachting nog geen 80 duizend. Dat levert een groot gat in de begroting op.

"De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt en ook voor het Maritiem Museum zijn de gevolgen groot", zegt Bert Boer, directeur van het Maritiem Museum. "Deze storm is nog niet voorbij en daarom moeten we kritisch naar onze inkomsten en uitgaven kijken en scherpe keuzes maken. Met pijn in het hart moeten we afscheid nemen van betrokken, ervaren en getalenteerde collega’s.”