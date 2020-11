Justitie eist 18 jaar cel tegen verdachte dodelijke schietpartij Putsebocht

In twee salvo’s schoot B. veertien kogels richting Alberto. B. verklaarde zich tijdens de zitting in Dordrecht bedreigd te voelen door Alberto en te handelen uit zelfverdediging. "Het was hij of ik."

Volgens justitie is er sprake van moord met voorbedachte rade. De Officier van Justitie neemt het Sybran B. kwalijk al van tevoren een semi-automatisch wapen te hebben gekocht. Verder is de conclusie ‘hij of ik’ veel te sterk, meen het OM. Voor slachtoffer zou de spanning al uit de lucht zijn. Bij hem is ook geen wapen aangetroffen.

Sybran B. dacht dat Alberto op het bewuste moment naar een wapen greep. Daarop vuurde hij zijn wapen naar het slachtoffer dat op dat moment in een auto zat. Het incident vond plaats voor de supermarkt waar Sybran B. eigenaar van is.

Advocaat Anand Jhingoer van de verdachte wil vrijspraak voor zijn cliënt. Volgens hem handelde Sybran uit noodweer. “Gezien Enchi’s reputatie en verleden was er alle reden om uit te gaan van een wapen.”

Verder liet de advocaat in de rechtbank een gesproken bericht horen van het slachtoffer aan verdachte. Daar spreekt Alberto op boze toon in het Papiaments.