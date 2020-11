Auassar in FC Rijnmond Extra: 'Jonge jongens houden mij jong'

In FC Rijnmond Extra staat er iedere week één specifiek onderwerp centraal. Deze week spreekt presentator Bart Nolles samen met Spartaan Adil Auassar en Excelsior-aanvaller Thomas Verhaar over de rol van ervaren profvoetballers ten opzichte van de nieuwe lichting.

Auassar en Verhaar zijn dertigers en dus in de nadagen van hun profcarrière. In deze uitzending bespreken ze hoe zij aankijken tegen de nieuwe generatie profvoetballers en de verschillen die zij zien ten opzichte van hun generatie.

"Ik heb het zelf meegemaakt, met Nick van der Velden en Eddy Putter bij Dordrecht. Die adviseerden mij om extra in mijzelf te investeren en namen mij mee naar de gym," zegt Auassar. Nu is hij zelf één van de oudere spelers en draagt hij zijn kennis weer over. "De dingen die opvallen tijdens een training of in de kleedkamer, die geef ik nu aan."

Het verheerlijken van het verleden is wel iets van alle tijden, want toen Verhaar en Auassar net kwamen kijken, klaagde de generatie voor hen over hun mentaliteit. En wat te denken van de generatie daarvoor, die werd bestempeld als 'de patatgeneratie'.

"Vergeet niet dat het leven heel erg is veranderd, de generatie van nu groeit op met Social Media. Je kunt die tijden niet met elkaar vergelijken," zegt Auassar. "Die generatiekloof heb je altijd, maar nu misschien nog groter dan toen wij jonger waren," vult Verhaar aan.