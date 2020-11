Zakenman Van den Nieuwenhuijzen moet 13 miljoen euro betalen

Justitie had een veel hoger bedrag geëist, namelijk 106 miljoen euro . De claim was het sluitstuk van het Rotterdamse havenschandaal. Van den Nieuwenhuijzen is daarin eerder veroordeeld voor omkoping van havendirecteur Scholten.

Volgens justitie had hij tussen 2002 en 2005 leningen voor RDM naar privérekeningen doorgeboekt. De rechter vindt dat deels bewezen. Zo zou er anderhalve ton naar zijn ex-vrouw zijn gegaan en werd 4,6 miljoen gebruikt voor het jacht Blue Gold.

De rechtbank baseert zich onder meer op uitlatingen van de toenmalige boekhouder van RDM. Die verklaarde: ‘Joep bepaalde waar het geld naartoe ging, wij moesten dat achteraf rechtbreien. Hij de leuke dingen, wij de shit’.

Van den Nieuwenhuijzen heeft altijd beweerd dat hij zelf nooit een euro voordeel heeft gehad aan RDM. Dinsdag, direct na het uitspreken van het vonnis, herhaalde hij dat. “Er is in totaal 2,5 miljoen naar een privérekening gegaan, maar daarna doorgeboekt. Ik heb er zelf niets aan overgehouden.”

Hij weet nog niet of hij in hoger beroep gaat. “De rechter heeft zeer zorgvuldig naar alle bedragen gekeken, wij gaan dat nu ook bestuderen. 13 miljoen is in ieder geval minder dan 106 miljoen...”

In totaal komt de rechtbank uit op een bedrag van 13.065.475 euro. Daar is dan één procent koting afgegaan, omdat de procedure zo lang heeft geduurd.

De zakenman had zijn familie meegenomen naar de rechtbank in Rotterdam. Niet alleen voor de uitspraak, Van den Nieuwenhuijzen is op de dag van het vonnis 65 jaar geworden. “Dat gaan we gewoon vieren, binnen de COVID-beperkingen uiteraard.”