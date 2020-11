Jongste ATP-winnaar Sinner naar tennistoernooi in Ahoy

De 19-jarige Jannik Sinner keert in februari 2021 terug naar het ABN AMRO World Tennis Tournament. De jongste winnaar van een ATP-toernooi is na Daniil Medvedev de tweede speler die door toernooidirecteur Richard Krajicek is vastgelegd.

Sinner kwam dit jaar ook al in Rotterdam in actie en kende een uitstekend debuut in Ahoy. De Italiaan kreeg in de eerste ronde een bye en wist de nummer tien van de wereld, David Goffin, daarna te verslaan. In de kwartfinale was Pablo Busta in drie sets net te sterk voor Sinner, die met een wildcard was toegelaten in Rotterdam.

Komend jaar zal hij op eigen kracht in Ahoy staan. Sinner, die dit weekend als eerste speler geboren na 2000 een ATP-titel won, is inmiddels de top-40 op de wereldranglijst binnengekomen.

Het 48ste ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 6 tot en met 14 februari 2021.