Betaald parkeren ook in omgeving station Rotterdam-Noord

De bewoners van het Kleiwegkwartier in Rotterdam-Noord krijgen vanaf februari 2021 ook te maken met betaald parkeren. De gemeente heeft tot die maatregel besloten omdat vooral in de omgeving van station Noord overlast wordt ervaren.

Volgens het Rotterdams college is de parkeeroverlast in de buurt erg groot. Soms zouden wel tweehonderd auto's in het Kleiwegkwartier verkeerd geparkeerd staan. Dat levert ook problemen op voor de wagens van de hulpdiensten.

Het betaald parkeren geldt van 09:00 tot 23:00 uur op maandag tot en met zaterdag.